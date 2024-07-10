Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости энтеровирусными инфекциями в РФ

Сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями зафиксирован в России, это может быть связано с периодом отпусков, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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«Отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями, который обычно наблюдается в весенне-летние и осенние месяцы и связан с началом купального сезона и отпускного периода», – говорится в сообщении.



Как отметила глава ведомства Анна Попова, слова которой привели в пресс-службе, причинами распространения энтеровирусных инфекций, в том числе в детских дошкольных и общеобразовательных организациях, может послужить занос инфекции из-за некачественной организации «утренних фильтров» и не соблюдения требований санитарного законодательства при регистрации инфекции.

Риски могут быть связаны также с недостаточным вниманием к личной гигиене в местах с большим скоплением людей.

В ведомстве отметили, что в регионы направлены методические письма с рекомендациями по контролю за инфекциями.