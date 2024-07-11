Фармацевт рассказал, какие семь типов лекарств могут вызвать набор веса

К увеличению веса может привести прием некоторых антидепрессантов, нейролептиков, противосудорожных препаратов, статинов, лекарств для снижения давления, кортикостероидов и противозачаточных. Об этом изданию DailyMail рассказала фармацевт из Медицинского центра Университета Миннесоты Хэви Нго-Гамильтон.

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Специалист уточнила, что спровоцировать увеличение веса могут трициклические антидепрессанты или (ТЦА). В отличие от распространенных селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), они представляют собой лекарства более старого класса, прием которых связан с большим числом побочных эффектов. К ТЦА относятся такие препараты, как амитриптилин и нортриптилин.

Аналогичным образом, увеличить массу тела способны антипсихотические препараты (нейролептики), такие как клозапин, рисперидон и оланзапин. Они назначаются пациентам с шизофренией и биполярным расстройством, а также некоторым лицам с деменцией. По словам фармацевта, антипсихотики снижают количество энергии, расходуемой организмом в состоянии покоя. Кроме того, они обладают седативным эффектом, снижающим мотивацию к физической активности. Такие же недостатки есть у бета-блокаторов, препаратов, которые используются для лечения гипертонии и защиты от инфаркта миокарда.

Лекарства, снижающие частоту эпилептических припадков (противосудорожные препараты), также могут вызывать увеличение веса у некоторых людей. К ним относится такой препарат, как габапентин. Механизм, лежащий в основе такого эффекта, пока не выявлен. Вероятнее всего, противосудорожные препараты повышают аппетит и задерживают жидкость в организме.

Отеки и гормональный дисбаланс также могут быть причиной увеличения веса при приеме кортикостероидов (преднизолона и дексаметазона) — препаратов, принимаемых для снижения воспаления в организме. Некоторые пациенты также отмечают одутловатость лица во время приема кортикостероидов.

Нго-Гамильтон добавила, что противозачаточные таблетки часто вызывают задержку жидкости у женщин. Однако, было доказано, что инъекционный препарат Депо-Провера может быть «виновником» увеличения жировой массы.