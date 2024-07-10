Врач перечислил самые распространенные места обитания бактерий

Дом кажется человеку защищенным местом, но на различных поверхностях даже в своей квартире можно встретить более 340 различных микроорганизмов. Об этом в среду, 10 июля, сообщил эксперт Лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

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По словам специалиста, самое большое количество бактерий скапливается на ручках дверей, переключателях света и на кранах в ванной комнате. Люди нередко касаются опасных поверхностей еще до того, как помыли руки после возвращения домой. На этих поверхностях часто можно встретить золотистый стафилококк, кишечную палочку, а также грипп и риновирус.

Кроме того, опасные микробы живут на разделочных досках и столешницах. Из-за частого контакта с едой на этих местах могут обитать сальмонеллы, кишечная палочка, глисты и кампилобактера. Помимо этого, скопления остатков пищи являются благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Они могут развиться на губках для мытья посуды и кухонных полотенцах, пишет издание doctorpiter.ru.

Японские ученые фиксируют увеличение числа случаев заражения плотоядной бактерией стрептококка группы А (ГАЗ), который может привести к развитию синдрома стрептококкового токсического шока. Симптомами ГАЗ являются боль и отек в горле у детей. Отмечается, что некоторые штаммы этой бактерии, повреждающей ткани, вызывают быстрое ухудшение состояния здоровья.