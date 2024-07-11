$87.99+0.1395.68+0.36
Войти в почту

От агрессии до приступа паники. Врач назвала негативные последствия жары для психики

По её словам, такая погода может серьёзно навредить психическому состоянию человека и снизить его когнитивные функции (память, внимание, мышление и проч.). Ну а как меняется физическое состояние, можно заметить сразу: появляются вялость, сонливость, становится сложнее воспринимать информацию.

Врач назвала негативные последствия жары для психики
© Секрет Фирмы

Последствия жары для здоровья

Подробнее о том, как жаркая погода может навредить людям любого возраста, рассказала РИАМО врач — психиатр-психотерапевт, детский психиатр Варвара Филинова.

  • Усиление общей тревожности и симптомов депрессии.
  • Увеличение раздражительности и агрессивности.
  • Появление сильных нарушений сна: чаще всего он становится поверхностным и прерывистым.
  • Повышение уровня кортизола (гормон стресса), учащённое сердцебиение, тошнота. Могут ощущаться как приступ паники.

Дети в жару становятся более капризными, быстро истощаются ментально и реже проявляют активность.

Группа риска

  • молодые;
  • пожилые;
  • люди с ментальными расстройствами.

При ухудшении физического или психического состояния в жару Филинова порекомендовала незамедлительно обратиться к врачу.

Возвращение жары в Москву

Синоптик Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы, что похолодание было временным. Жара вернётся и продержится около двух недель. Максимально ожидается +30...+31, но так будет не каждый день.

Болезни и лекарства
Татьяна Позднякова