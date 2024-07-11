Врач назвала негативные последствия жары для психики

По её словам, такая погода может серьёзно навредить психическому состоянию человека и снизить его когнитивные функции (память, внимание, мышление и проч.). Ну а как меняется физическое состояние, можно заметить сразу: появляются вялость, сонливость, становится сложнее воспринимать информацию.

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Последствия жары для здоровья

Подробнее о том, как жаркая погода может навредить людям любого возраста, рассказала РИАМО врач — психиатр-психотерапевт, детский психиатр Варвара Филинова.

Усиление общей тревожности и симптомов депрессии.

Увеличение раздражительности и агрессивности.

Появление сильных нарушений сна: чаще всего он становится поверхностным и прерывистым.

Повышение уровня кортизола (гормон стресса), учащённое сердцебиение, тошнота. Могут ощущаться как приступ паники.

Дети в жару становятся более капризными, быстро истощаются ментально и реже проявляют активность.

Группа риска

молодые;

пожилые;

люди с ментальными расстройствами.

При ухудшении физического или психического состояния в жару Филинова порекомендовала незамедлительно обратиться к врачу.

Возвращение жары в Москву

Синоптик Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы, что похолодание было временным. Жара вернётся и продержится около двух недель. Максимально ожидается +30...+31, но так будет не каждый день.