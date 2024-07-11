От агрессии до приступа паники. Врач назвала негативные последствия жары для психики
По её словам, такая погода может серьёзно навредить психическому состоянию человека и снизить его когнитивные функции (память, внимание, мышление и проч.). Ну а как меняется физическое состояние, можно заметить сразу: появляются вялость, сонливость, становится сложнее воспринимать информацию.
Последствия жары для здоровья
Подробнее о том, как жаркая погода может навредить людям любого возраста, рассказала РИАМО врач — психиатр-психотерапевт, детский психиатр Варвара Филинова.
- Усиление общей тревожности и симптомов депрессии.
- Увеличение раздражительности и агрессивности.
- Появление сильных нарушений сна: чаще всего он становится поверхностным и прерывистым.
- Повышение уровня кортизола (гормон стресса), учащённое сердцебиение, тошнота. Могут ощущаться как приступ паники.
Дети в жару становятся более капризными, быстро истощаются ментально и реже проявляют активность.
Группа риска
- молодые;
- пожилые;
- люди с ментальными расстройствами.
При ухудшении физического или психического состояния в жару Филинова порекомендовала незамедлительно обратиться к врачу.
Возвращение жары в Москву
Синоптик Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы, что похолодание было временным. Жара вернётся и продержится около двух недель. Максимально ожидается +30...+31, но так будет не каждый день.