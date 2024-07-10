Профессор рассказала, как подушка может вызвать аллергию век

Причиной аллергии на лице, в частности, на коже век, может стать обыкновенная подушка. Если по утрам у вас красные, отекшие, опухшие веки, сухость и зуд - скорее всего, дело в ней.

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Как рассказала аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Оренбургского госуниверситета Лариса Попова, источник неприятностей в данном случае - клещи домашней пыли, которые живут в наполнителе постельных принадлежностей. При контакте во время сна с подушкой у человека из группы риска могут появиться вышеперечисленные симптомы.

- Я бы порекомендовала сдать кровь на иммуноглобулин к клещу домашней пыли и проконсультироваться с аллергологом по поводу лечения. А вообще есть правило: раз в три месяца менять подушку или сдавать ее в чистку, - отметила специалистка.



Кроме того, по словам эксперта, так может проявляться контактный дерматит - от умывания водой, содержащей хлор. В этом случае следует использовать очищенную воду, а косметику применять гипоаллергенную.