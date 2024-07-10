Врач объяснил, когда рост волос на лице и теле может быть симптомом онкологии

Тонкие белые волоски, похожие на младенческий «пушок», говорят об онкологии в случае появления у взрослых, предупредил в своем ролике на TikTok дерматолог Скотт Уолтер. Медики называют это редкое кожное заболевание ланугинозным гипертрихозом.

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«Лануго — это непигментированные, тонкие волоски, похожие на те, что есть у младенцев после рождения. Но у взрослых рост этих волос носит характер паранеопластического симптома, это означает, что рак внутренних органов вызывает определенную реакцию нашего организма», — объяснил эксперт в вирусном видео.



Доктор Уолтер отметил, что обычно такие волоски могут появиться на ушах, щеках и носу. Их рост, как правило, связан с развитием рака легких, молочной железы, матки, толстой кишки, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей или яичников.

«Удивительно то, что этот признак может предшествовать диагностике рака на два с половиной года, то есть может быть первым признаком того, что у вас рак», — отметил дерматолог.



Врач подчеркнул, что заболевание это редкое, а потому знать о нем лишним не будет. Как известно, чем раньше начато лечение онкологии, тем больше шансов на выздоровление.