Эксперты Роспотребнадзора назвали самые распространенные симптомы аллергии

В Роспотребнадзоре по Курганской области напомнили, что аллергией страдают до 40% населения планеты, а в России та или иная непереносимость встречается у каждого третьего взрослого и ребенка. Ее самыми распространенными возбудителями являются пыльца растений, шерсть животных, различные продукты питания и бытовые химикаты.

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В связи с этим в ведомстве отметили, что чаще всего аллергическая реакция проявляется в виде насморка, кашля и зуда в ушах и носу. Обычно симптомы появляются в течение нескольких минут после контакта с возбудителем.

В редких случаях у человека может быть аллергия на воду, холод и вибрацию. Они могут проявляться через кожный зуд и высыпания, иногда даже принимающие форму волдырей.

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