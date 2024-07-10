Эксперт рассказал, почему не стоит купаться в фонтанах

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников призвал детей и взрослых не купаться в фонтанах, поскольку это может вызвать различного рода инфекции у человека. Его слова передает телеграм-канал столичного Депздрава.

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Он объяснил, что в фонтанах иногда любят купаться животные, которые могут быть переносчиками разных болезней. Кроме того, эксперт добавил, что во время купания в фонтанах можно получить травмы, например, синяки от струй воды или серьезные повреждения в случае падения на плитке, установленной на дне фонтана.

Тяжельников напомнил, что в Москве открыто много водоемов и бассейнов, где, в отличие от фонтанов, можно безопасно искупаться. Также он посоветовал брать с собой на прогулку питьевую воду.

Жара не ниже 25 градусов продержится в Москве до 20 июля. Из-за аномально жаркой погоды жителей призвали не оставлять животных и детей в машине. Также руководителям аптек и медицинских организаций посоветовали усилить контроль за хранением лекарств, так как неправильно хранящиеся медикаменты могут потерять часть своих терапевтических свойств и даже причинить вред здоровью.