Врач рассказал, как выбрать донора для ЭКО

Ситуация, когда женщина решила стать матерью без участия мужа, бывает вызвана различными причинами: отсутствием подходящего партнера, медицинскими проблемами или желанием одиночного материнства. О том, как выбрать донора для процедуры ЭКО, «Газете.Ru» рассказал врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника», к.м.н. Роман Котенко.

Он отметил, что выбор донора повлияет на будущее ребенка, поэтому перед тем, как принять окончательное решение, необходимо уделить этому вопросу достаточно внимания. Есть несколько важных моментов, которые стоит учитывать при выборе донора.

«Клинико-лабораторное обследование. Перед тем, как стать донором, мужчина должен пройти специальное медицинское обследование, чтобы исключить наличие генетических или наследственных заболеваний. Убедитесь, что ваш выбранный донор прошел все необходимые процедуры и тесты», — рассказал врач.



Следующий момент — анонимность. Выберите, хотите ли вы знать личность вашего донора или предпочтете анонимность. Некоторые женщины предпочитают знать о своем доноре максимум информации, включая фотографии, аудио- и видеозаписи, а также личные данные. Другие же предпочитают анонимность, чтобы дать своему ребенку возможность самостоятельно принять решение о поиске своего биологического отца.

«Этические и религиозные убеждения. Убедитесь, что ваш выбранный донор соответствует вашим этическим и религиозным убеждениям. Например, если у вас есть определенные предпочтения по происхождению, религиозной принадлежности или национальности, обязательно учтите их при выборе донора», — добавил специалист.



Психологический аспект: перед тем, как принять окончательное решение о выборе донора, обязательно обсудите этот вопрос с психологом или специалистом по семейным отношениям. Важно понять все возможные последствия этого шага как для вас, так и для вашего будущего ребенка.