Могут ли лампы для маникюра вызывать рак: мнение экспертов

Наращенные ногти или гель-лак не зря стали хитами салонов красоты: носятся они несколько недель — гораздо дольше классического маникюра с обычным покрытием. Однако не обошлось без «ложки дегтя» от исследователей. Ученые выяснили, что ультрафиолетовое излучение ламп для маникюра может значительно повредить кожу, что в теории способно привести к меланоме. Результаты эксперимента опубликованы в Nature Communications. Но если эти лампы действительно так опасны, почему «гелевый» маникюр до сих пор доступен повсеместно?

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Хотя эксперты не сомневаются, что ультрафиолетовое излучение солнца может привести к раку кожи, с лампами все несколько сложнее. Упомянутое исследование было проведено на животных и на изолированных клетках кожи человека — в реальной жизни работают естественные механизмы восстановления.

«Исследование не проводилось in vivo (на людях), поэтому нам нужны дальнейшие исследования, чтобы узнать, в какой дозе и с какой частотой нужно подвергать человека воздействию ламп для гелевого маникюра, чтобы это принесло вред», — объяснил онколог Энтони М. Росси, комментируя резонансную научную работу.



Таким образом, пока вред не доказан, вполне вероятно, что рисков не больше, чем от прогулки в солнечный день. На маникюр можно ходить спокойно!

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