Алкоголь ни при чём: эксперт объяснил, почему могут трястись руки
Тремор рук встречается в 6% случаев в возрасте 65 лет, у людей старше 90 показатель может доходить до 20%. Причиной не всегда бывает алкоголь или болезнь Паркинсона. Об этом рассказал доктор Александр Мясников. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в среду, 10 июля.
«Подавляющее большинство людей с тремором — это эссенциальный тремор, то есть первичный, без явной причины. Мы понимаем, что большую роль здесь играет генетическая предрасположенность. На самом деле физиологический тремор есть у каждого и в норме», — предупредил врач.
У здоровых людей может встречаться симметричный и низкоампдитудный физиологический тремор. Его особо не видно, но есть много факторов, которые могут усилить дрожание рук.
Основные причины:
- стресс;
- тревога;
- возбуждение;
- усталость мышц;
- лихорадка;
- гипогликемия.
Абстинентный алкогольный синдром тоже может повлиять на ситуацию, как и приём ряда препаратов, но это не первопричина. Если тремор становится заметным, это уже нельзя назвать нормой, нужно обратиться к врачу.
Психиатр рассказал, как бороться с паническими атаками.