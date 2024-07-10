Эксперт объяснил, почему могут трястись руки

Тремор рук встречается в 6% случаев в возрасте 65 лет, у людей старше 90 показатель может доходить до 20%. Причиной не всегда бывает алкоголь или болезнь Паркинсона. Об этом рассказал доктор Александр Мясников. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в среду, 10 июля.

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«Подавляющее большинство людей с тремором — это эссенциальный тремор, то есть первичный, без явной причины. Мы понимаем, что большую роль здесь играет генетическая предрасположенность. На самом деле физиологический тремор есть у каждого и в норме», — предупредил врач.



У здоровых людей может встречаться симметричный и низкоампдитудный физиологический тремор. Его особо не видно, но есть много факторов, которые могут усилить дрожание рук.

Основные причины:

стресс;

тревога;

возбуждение;

усталость мышц;

лихорадка;

гипогликемия.

Абстинентный алкогольный синдром тоже может повлиять на ситуацию, как и приём ряда препаратов, но это не первопричина. Если тремор становится заметным, это уже нельзя назвать нормой, нужно обратиться к врачу.

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