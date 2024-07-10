Пошатнулся и скривил лицо: как оказать первую помощь при инсульте

Инсульт всегда внезапен, и от оперативности помощи часто зависит жизнь пострадавшего. Что необходимо делать, когда у человека рядом с вами случился удар, «Клопс» рассказала врач-терапевт Яна Белоусова.

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Если вы заметили, что кто-то рядом с вами вдруг пошатнулся, а его лицо искривило судорогой — скорее всего, это инсульт.

«Симптомами тяжёлого состояния могут быть и жалобы на острую головную боль, онемение рук и ног, потеря способности говорить — вплоть до обморока», — отметила доктор.



Что необходимо сделать

1. Как можно быстрее вызвать бригаду медиков. У пациента есть около трёх часов, чтобы успеть получить врачебную помощь.

«В противном случае произойдёт поражение головного мозга, который остался без питательных веществ и кислорода», — предупредила Яна Белоусова.



2. Уложить больного так, чтобы голова была выше туловища, желательно организовать доступ свежего воздуха. Категорически нельзя перемещать человека, поить и приводить в чувство с помощью нашатырного спирта.

«Органы глотания могут быть парализованы, а нашатырь собьёт дыхательную функцию», — пояснила врач.



3. При признаках рвоты нужно повернуть пациента набок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.

«Соблюдение этих простых правил и быстро оказанная медицинская помощь могут спасти жизнь человеку. Ведь здесь счёт идёт на минуты», — подытожила терапевт.



Доктор перечислил факторы, которые увеличивают риск инсульта.