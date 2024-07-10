Вакцина от "Нацимбио" будет защищать от четырех типов вирусов гриппа и COVID-19

Вакцина "Ультрикс комби", разработанная "Национальной иммунобиологической компанией" ("Нацимбио", входит в Ростех), будет защищать от четырех штаммов вирусов гриппа и от вируса SARS-CoV-2, сообщили ТАСС в пресс-службе "Нацимбио".

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"Вакцина "Ультрикс комби" содержит разработанные "Нацимбио" компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа, а также компонент, обеспечивающий защиту от вируса SARS-CoV-2. Антиген для иммунизации от ковида и технологическая платформа, на основе которой создана вакцина, разработаны компаниями группы "Артген биотех" - "Развитие биотехнологий" (РБТ) и "Бетувакс", - говорится в сообщении.



Ранее Минздрав России выдал разрешение "Нацимбио" на проведение первой и второй фаз клинических исследований комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавируса "Ультрикс комби". Окончание испытаний запланировано на конец 2024 года.

Как отметили в компании, в ходе исследований будет изучена безопасность, иммуногенность и переносимость вакцины. Для получения разрешения на их проведение был произведен необходимый объем доклинических исследований согласно международным требованиям.

"Внедрение комбинированной вакцины в календарь прививок сократит суммарные расходы здравоохранения на вакцинацию от гриппа и ковида по отдельности, повысит эффективность вакцинной кампании и увеличит популяционный иммунитет, что в целом будет препятствовать развитию пандемий. Несмотря на то, что ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса, заболеваемость ковидом находится на высоком уровне, а текущие показатели смертности от ковида превосходят смертность от гриппа", - подчеркнул председатель совета директоров "Артген биотех" Артур Исаев.



"Национальная иммунобиологическая компания" - фармацевтический холдинг, созданный госкорпорацией "Ростех" в 2013 году с целью развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов. Объединяет ключевые российские фармпредприятия - НПО "Микроген" и биофармацевтическую компанию "ФОРТ" (всего 10 производственных площадок). В сферу деятельности "Нацимбио" входят разработка, производство по полному циклу и реализация вакцин и анатоксинов текущего и перспективного Национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, аллергоидов и других препаратов. Продуктовый портфель холдинга включает более 220 наименований лекарственных средств.