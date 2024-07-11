Медики спасли двух детей, засунувших в носы часть игрушки и орех

В больницу подмосковного города Видное почти одновременно обратились родители трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика, в носовых проходах которых, оказались инородные предметы. По словам взрослых, в дыхательных путях их чад застряли маленькая пластиковая голова зайца и орех арахиса. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Московской области.

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«Мы оперативно извлекли из правого носового хода девочки пластиковую заячью голову диаметром 10 мм, которая провела в носу малышки сутки, а у мальчика после проведенной диагностики из левого носового хода была извлечена половинка арахиса, которая провела там не менее двух недель, поскольку она уже успела ферментироваться», - рассказали специалисты Видновской больницы.



Сейчас дети чувствуют себя нормально и уже отпущены домой. Минздрав Подмосковья напоминает, что не следует оставлять маленьких детей без присмотра и разрешать им играть с мелкими предметами, поскольку они могут легко попасть в детскую дыхательную систему. В подобных случаях необходимо без промедления доставить ребенка в медучреждение, а не ждать, кода инородное тело выпадет само.