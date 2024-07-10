Врач оценила вероятность снизить риск рака с помощью витаминов

Некоторые витамины, включая витамины С и А, не только защищают организм от старения, но и позволяют снизить вероятность рака, рассказала основатель и главный врач сети клиник «Маммологический центр L7», президент Ассоциации маммологов и радиологов Республики Дагестан, заслуженный врач Республики Дагестан Фатима Тамаева. Вероятность минимизировать риск развития онкологических заболеваний с помощью витаминов она оценила в комментарии «Ленте.ру».

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Тамаева заявила, что витамин С помогает защищать клетки от повреждений и может снижать риск развития некоторых видов рака. Однако увлекаться им, если заболевание уже диагностировали, не стоит, так как аскорбиновая и дегидроаскорбиновая кислоты — «топливо» для роста раковых клеток.

Витамин А эффективен в терапии только одного вида рака — промиелоцитарного лейкоза, продолжила онколог. Его используют в форме ретиноевой кислоты во время химиотерапией. В других же случаях лучше не рисковать и не принимать их без контроля лечащего врача, так как любые антиоксиданты могут снижать эффективность химио- и лучевой терапии.

Прием этих витаминов -- эффективная профилактика, но они не сказываются на последующей вероятности выздоровления Фатима Тамаева онколог



Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что витамин D — единственный витамин, чья эффективность в борьбе с раковыми опухолями научно подтверждена. Он играет важную роль в профилактике рака молочной железы, рака простаты и толстой кишки. К тому же он позволяет контролировать рост раковых клеток и обладает противовоспалительным свойством.

«Не существует такого витамина, который способен уберечь от рака на сто процентов. Это всего лишь значимые для организма добавки. Дефицит этих элементов опасен для здоровья. Однако употреблять их нужно в разумных количествах, и не стоит назначать их себе самостоятельно», — подвела итог врач.



Ранее Тамаева развеяла несколько популярных мифов о раке. Так, она указала, что развитие онкологических болезней из-за использования гаджетов является не более чем распространенным заблуждением.