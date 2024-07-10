Самарские врачи сохранили репродуктивное здоровье пациентке с раком яичников

На операционном столе 20-летняя девушка, которая столкнулась с серьезным диагнозом - рак яичников. Врачи, не теряя времени, тщательно спланировали операцию, объединив усилия хирургов и репродуктологов.

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Это первый случай в практике онкодиспансера, когда к планированию привлекли специалистов по репродуктивному здоровью. Цель хирургов - провести органосохраняющую операцию. Репродуктологи тем временем отвечают за забор биоматериала для криоконсервации. Это дает надежду на то, что в будущем, когда лечение будет завершено и пройдет необходимое время для восстановления, пациентка сможет иметь детей.

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