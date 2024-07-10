Остеоартрит повышает риск развития тяжелых хронических заболеваний

В течение 20 лет шведские ученые отслеживали состояние здоровья 9846 пациентов с остеоартритом и контрольной группы. Они выявили четыре типа прогрессирования остеоартрита, характеризующихся наличием двух и более хронических заболеваний. С течением времени пациенты последней категории приобретали все больше диагнозов, и ученые пришли к выводу, что наличие остеоартрита повышает риск развития хронических заболеваний в три раза. Также на их появление влияет возраст и, предположительно, физическая активность и масса тела.

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Исследование опубликовано в журнале RMD Open.

Остеоартрит — это невоспалительное хроническое заболевание суставов, при котором разрушается защитный хрящ на концах костей. Шведские ученые решили выяснить, как остеоартрит может прогрессировать и способствовать развитию других заболеваний. Для этого они в течение 20 лет анализировали данные о состоянии здоровья населения региона Сконе, Швеция, в количестве 1,4 миллиона человек. В исследование были включены люди в возрасте 40 лет и старше (по состоянию на 31 декабря 2007 года), у которых были случаи остеоартрита с 2008 по 2009 — всего 9846 участников. Кроме того, учитывались данные лиц без сопутствующих патологий и остеоартрита.

С 1998 по 2019 годы ученые отслеживали общее число заболеваний остеоартритом вплоть до смерти пациентов, их переезда за пределы региона или конца исследования. Так, в период с 2008 по 2009 годы у 5318 человек был впервые диагностирован остеоартрит коленного сустава, у 2479 — остеоартрит тазобедренного сустава, у 988 — остеоартрит кистей рук, у 714 — остеоартрит в других суставах и у 499 — генерализованный остеоартрит, поражающий три и более сустава. У 1296 человек не развилось никаких хронических заболеваний, однако они появились у 28 242 пациентов.

Исследователи выявили четыре типа прогрессирования остеоартрита. Все они характеризуются мультиморбидностью — наличием двух и более хронических заболеваний. К первому типу относится умеренная мультиморбидность с медленным прогрессированием, ко второму типу — легкая мультиморбидность и раннее прогрессирование, к третьему типу — умеренная мультиморбидность и к четвертому типу — тяжелая мультиморбидность. В 1998 году среднее число хронических заболеваний было низким во всех категориях. Дольше всех развивались хронические заболевания у пациентов 1 типа — и в начале, и в конце исследования их общее количество было самым низким, в среднем около трех. А люди, относившиеся к 4 типу, имели наиболее быстрые темпы прогрессирования заболеваний и самый высокий суммарный показатель — около 10 долгосрочных заболеваний на конец исследования.

С помощью коэффициента инвалидности, используемого в исследовании глобального бремени болезней, ученые оценили тяжесть каждого хронического заболевания, кроме остеоартрита. Оказалось, что ниже всего коэффициент был среди пациентов 1 типа и выше всего среди лиц 4 категории. В ней 57% участников умерли к концу исследования.

Похожая тенденция наблюдалась и по показателю распространенности остеоартрита. Среди пациентов 1 типа он составил 29%, а среди пациентов 4 типа — 42%. Ученые пришли к выводу, что остеоартрит сам по себе не является причиной для других хронических заболеваний, однако он повышает риск их развития почти в три раза.

«Хотя целью этого исследования не было изучение сроков постановки диагноза [остеоартрита] в зависимости от мультиморбидности, наши результаты показывают, что в некоторых случаях [остеоартрит] может предшествовать мультиморбидности — как это может наблюдаться при легкой степени мультиморбидности с поздним прогрессированием, — в то время как в других случаях [остеоартрит] диагностируется, когда мультиморбидность уже установлена», — объяснили авторы.



Исследователи подчеркнули, что в развитии хронических заболеваний большую роль играет возраст пациента. Вероятно, на них также влияет физическая активность, наличие диеты и масса тела — пока эти показатели не учитывались в работе.