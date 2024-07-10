Врач назвала причины не ездить летом с открытыми окнами

Большинство любителей опустить стеклоподъёмники делают это ради того, чтобы подышать свежим воздухом. Первая проблема в том, что он частенько и близко не такой. Особенно это ощущается на дорогах, плотно заполненных машинами. Там больше выхлопных газов. Но есть и другие опасности улицы для водителей и их пассажиров.

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Почему не стоит ездить с открытым окном

Вот лишь 3 причины не распахивать окна:

внутрь могут попасть содержащие респираторные аллергены частицы;

повышается риск того, что в салон может залететь жалящее насекомое;

салон быстрее и сильнее загрязнится из-за дорожной пыли.

«Само по себе открытое окно не наносит вреда в плане возникновения острых респираторных заболеваний», — отметила в беседе с «Авто Mail.ru» врач-терапевт Юлия Валеева.



Но есть 2 нюанса:

если в организм уже попал возбудитель болезни, лишний сквозняк может помочь ей развиться;

могут проявиться воспалительные заболевания мышц — миозит мышц шеи и спины.

Может ли машина взорваться из-за жары

Известен не один случай, когда автомобиль взрывался и загорался прямо на ходу. Летом люди обычно связывают их с жарой. Так ли это на самом деле, можно узнать здесь.