Названы нетипичные признаки инфаркта миокарда

Боль в груди, руке или челюсти может быть первым признаком инфаркта миокарда.

Также явным признаком врач называет появление холодного пота, слабости и нарушения ритма биения сердца.

«У большинства пациентов сложился целый набор стереотипов — сердце давит или под лопатку, или левая рука. Точно, инфаркт может сопровождаться болью и в груди, и в руке, и челюсти. А иногда боли нет вообще, вместо нее может прийти слабость, холодный пот, нарушение ритма сердцебиения, учащение пульса или обморок», — рассказал главный врач первой Челябинской городской клинической больницы Дмитрий Тарасов в беседе с изданием URA.RU.



Также среди признаков инфаркта миокарда — боли в нижней челюсти, локте, плече, мизинце или всей руке. Причем, поза или движение на ее интенсивность не влияют.

Ранее "СП" писала, что нейрохирург объяснил, какое заболевание может «маскироваться» под инфаркт.