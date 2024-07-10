В свердловских городах зафиксировали опасное загрязнение почвы

В нескольких городах региона по итогам 2023 года были выявлены территории с опасным загрязнением почв металлами. Это следует из обзора Росгидромета.

Опасная категория загрязнения почв выявлена в Реже и Кировграде. В земле этих городов зафиксирован избыток меди, свинца, никеля, цинка и кадмия. Также в умеренно опасной зоне находится Полевской. Там за годы наблюдений оказалась, что концентрация цинка, никеля и меди в 2-5 раз больше нормы.

«За период наблюдений с 1993 по 2023 год лишь 3,3% населенных пунктов отнесены к опасной категории, 10,5% — к умеренно опасной категории и 86,2% городов в среднем относятся к допустимой категории загрязнения металлов», — сказано в документе.



Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в десятку регионов с благоприятной средой. Также она смогла показать самый большой прирост по числу городов, перешедших в группу благоустроенных за год.