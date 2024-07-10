Могут ли смартфоны провоцировать рак мозга

Излучение мобильного телефона является вероятным канцерогеном (возбудителем онкологических процессов), но говорить об этом однозначно нельзя, сообщила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Хотя такие обсуждения ведутся уже более 10 лет, ученые не пришли к единому мнению, поскольку исследования показывают противоречивые результаты, отметила она.

Вопрос потенциальной канцерогенности, то есть возможности вызвать онкологические процессы для излучения мобильного телефона, обсуждается более 10 лет, и до сих пор результаты противоречивые. В настоящее время излучение мобильного телефона является вероятным канцерогеном в отношении человека, однако его внесение в этот список связано с необходимостью дальнейшего изучения этого вопроса, — пояснила она.



Тимощенко объяснила, что полученные данные не являются объективными ввиду наблюдательного характера исследований. По ее словам, группы пациентов также неоднородны, поскольку у всех разные привычки, образ жизни и модели телефонов.

Объективно можно сказать, что статистика заболеваемости опухолями головного мозга с момента активного использования мобильных телефонов значимо не поменялась, — отметила эксперт.



Тем не менее она напомнила о рекомендациях ВОЗ, согласно которым следует ограничить время пользования мобильным телефоном, а также держать его на расстоянии и пользоваться наушниками или гарнитурами. Кроме того, в ВОЗ советуют не давать детям пользоваться мобильным телефоном и отказаться от ношения гаджета в карманах одежды, так как в этом случае излучение может превышать допустимые пределы.

Врач-онколог Елизавета Васильева ранее сообщила, что продукты, которые содержат клетчатку, помогают защитить кишечник от образования раковых опухолей. По ее словам, не менее важно также включать в рацион еду с «правильным» белком.