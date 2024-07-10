Низкое давление: основные причины

Артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление — менее, чем 100/60) считается нормой тогда, когда человек не ощущает недомогания. Однако любой дискомфорт при низком давлении требует внимательного отношения к проблеме: следует выяснить причины ухудшения самочувствия. О них рассказала кандидат медицинских наук, врач-челюстно-лицевой хирург, доцент ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, главный врач Центра челюстно-лицевой и дентальной имплантологии «I.R.I.S.» Юлия Семёнова:

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"Причиной низкого давления и, как следствие, упадка сил может выступить дефицит железа, при этом, недостаточность элемента часто носит латентный, то есть, скрытый характер. Выявить железодефицитную анемию поможет лабораторный анализ крови. Врача клинической специальности будут интересовать результаты по таким показателям, как ферритин, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина железом, железо и общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС). Быстро и эффективно поднять уровень железа и нормализовать артериальное давление помогут внутривенные вливания препарата", — говорит эксперт. "Заболевания верхних дыхательных путей, в том числе, хронический гайморит, также способны стать причиной низкого давления у пациента, который может и не знать о болезни. Мы находим признаки верхнечелюстных синуситов у пациентов, изучая данные конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) перед предстоящими оперативными стоматологическими вмешательствами. Направляем таких пациентов для дальнейшего обследования и лечения к врачам-оториноларингологам", — добавила Юлия.



Лечить снижение артериального давления, по словам эксперта, возможно только после постановки диагноза с выявлением причинного фактора.

А в комплексной терапии справиться с гипотонией помогут морковь, зеленый чай, орехи, свежая зелень, черная смородина — эти продукты Юлия Семёнова определила как способные немного повысить цифры на тонометре.