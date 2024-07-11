Правда ли, что нагревшееся в жару лекарство пить нельзя

Скорее всего, у них уже разрушилась защитная оболочка и изменилась структура активных веществ. В лучшем случае препарат просто не поможет, а в худшем — вызовет побочки. Терапевт подробнее рассказала «Секрету фирмы», какие медпрепараты точно не стоит пить, если они уже нагрелись.

Лекарства — деликатные препараты, и их эффективность и безопасность могут значительно измениться под воздействием высокой температуры.



Можно ли употреблять нагревшиеся лекарства?

Таблетки и капсулы

Если таблетки начали липнуть к рукам, это может свидетельствовать о разрушении их защитной оболочки или изменении структуры активных веществ. Такие препараты лучше не употреблять. Высокая температура может привести к ухудшению их качества, и, следовательно, к снижению эффективности или возникновению побочных эффектов, отметила врач.

Суспензии и растворы

Если суспензия стала подозрительно теплой, это может означать, что ее компоненты начали разлагаться или вступать в нежелательные химические реакции. По словам терапевта, в таких случаях также рекомендуется отказаться от их использования.

Мази и кремы

Нагревание может привести к изменению консистенции мазей и кремов. Если вы заметили расслоение или изменение цвета, лучше не использовать такие препараты.