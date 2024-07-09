Педиатр Кострицкая: кофе оказывает негативное влияние на детское здоровье

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рекомендовала употреблять не более трёх чашек кофе в день.

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«Избыточное потребление кофеина может вызвать тремор конечностей, усиление тревожности и даже панические атаки», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также возможно обезвоживание организма.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями большое количество кофеина способно вызвать тахикардию, повышение артериального давления, аритмию.

«Важно отметить, что кофеин не борется с усталостью и не пополняет энергетические запасы человека. Это вещество лишь временно мобилизует ресурсы организма, после чего усталость и истощение усиливаются», — добавила Утюмова.

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