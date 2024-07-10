Гинеколог предупредил о проблемах женской груди после 40

Грудь является одним из важнейших органов женского организма и она требует особого внимания после 40 лет, так как в этом возрасте начинается «серьезная перестройка», предупредил акушер-гинеколог доктор медицинских наук Камиль Бахтияров в интервью порталу «Доктор Питер». В первую очередь он призвал всех женщин пройти обследование.

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В этом возрасте начинаются гормональные изменения в организме, угасает функция яичников. Все это отражается и на груди. Железистая ткань молочной железы, характерная для молодых женщин, начинает замещаться жировой. Риск развития заболеваний молочных желез в этом возрасте растет, но пугаться не надо! Надо просто спокойно обследоваться, — пояснил специалист.



Раз в год, по словам Бахтиярова, представительницам прекрасного пола старше 40 лет следует проходить УЗИ, также дважды в год необходимо делать маммографию. Идти на МРТ нужно в том случае, если по УЗИ «есть какие-то подозрения». Также врач посоветовал посетить генетика, если в семье были случаи рака груди.

Вместе с этим Бахтияров предостерег женщин от ежедневного самообследования груди. Его достаточно проводить раз в месяц после менструации в отсутствие отечности и чрезмерной чувствительности. К маммологу следует записываться в случае появления уплотнений, выделений из сосков, покраснений, шелушения и неприятных ощущений в груди. Также, по мнению специалиста, после 40 лет важно держать в норме вес и быть физически активным.

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