Врач рассказал об опасности внезапного улучшения зрения

У большинства людей близорукость развивается в возрасте до 23 лет, рассказал офтальмолог, лазерный хирург Александр Кусков. Однако внезапное улучшение зрения в зрелом возрасте может таить опасность, предупредил он в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Офтальмолог объяснил, что максимальная нагрузка на глаза приходится на молодой возраст, когда люди учатся. Поэтому миопия (близорукость) у 80 процентов людей развивается в 14-17 лет. Иногда она может появиться в чуть более старшем возрасте. Если же проблемы со зрением начинаются только после 40 лет или значения миопии увеличиваются, то это может быть сигналом о начале развития катаракты.

Случается, что у людей зрелого возраста зрение внезапно улучшается, отметил Кусков. Однако это тревожный симптом.

«Люди говорят, что раньше читали в очках, и вдруг зрение улучшилось, появилась возможность читать и без очков. Эти симптомы хоть и приятные, но кратковременные. В дальнейшем такие пациенты начинают отмечать симптомы катаракты — затуманивания зрения», — прокомментировал врач.



Также офтальмолог развеял миф о том, что с возрастом зрение улучшается, так как близорукость сменяется дальнозоркостью. По его словам, близорукость никуда не уходит, а развившаяся дальнозоркость не корректирует, а только дополняет миопию. В результате человек видит плохо как вдалеке, так и вблизи, подытожил доктор.

Ранее офтальмолог Светлана Демидова назвала опасные последствия синдрома сухого глаза. По ее словам, последствиями данного заболевания могут быть бактериальные и вирусные инфекции, которые развиваются в организме из-за недостатка слезной жидкости.