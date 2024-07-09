Диетолог рассказал, чем опасен «мясной клей»

В России участилось использование микробной трансглютаминазы («мясного клея») в различных продуктах. Однако ее применение запрещено еще с 2020 года как в РФ, так и в странах Евразийского экономического союза. Что это за добавка и может ли она быть опасной для здоровья, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

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Врач отметила, что случаи добавления «мясного клея» в продукцию действительно участились, причем не только в мясную, но и в молочную. Этот фермент отсутствует в техническом регламенте зарегистрированных и разрешенных для применения на территории ЕАЭС в качестве безопасной пищевой добавки.

"По сути, его применяют незаконно. Это фермент грибкового происхождения, который стабилизирует мясной продукт и «склеивает» его. Придает ему улучшенную консистенцию, более пригодную для употребления", — объяснила эксперт.



Писарева предупредила: употребление продуктов с «мясным клеем» пагубно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, увеличивая проницаемость кишечника.

"Особенно трансглютаминаза опасна для людей, у которых есть такое заболевание, как целиакия — непереносимость содержащих глютен продуктов. «Мясной клей» повышает аллергическую нагрузку на иммунную систему", — подчеркнула специалист.



Этот фермент опасен для здоровья людей с непереносимостью глютена. Считается, что использование «мясного клея» небезопасно для здоровья граждан.