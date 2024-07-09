Врач рассказал о вреде мюсли и злаковых хлопьев

Мюсли и злаковые хлопья вредны, поскольку в них содержится большое количество калорий, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева. По ее словам, также в этих продуктах много рафинированных углеводов.

© unsplash

"Первое, почему мюсли и хлопья не лучший выбор на завтрак, — это большое количество калорий в продукте. На 100 г продукта от 320 до 470 ккал (что сравнимо с высококалорийными сладостями и десертами)", — объяснила медик.



Врач отметила, что такие продукты лучше не употреблять людям, страдающим от диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также в большинстве случаев в мюсли добавляют еще сахар, тем самым повышая гликемический индекс.

В мюсли и хлопьях много жира из-за того, что в них добавляют растительное или пальмовое масло, добавила эндокринолог. Кроме того, у этих продуктов низкая пищевая ценность, так как в процессе обработки разрушается большинство витаминов. Поэтому многие производители в конце добавляют минеральные вещества и синтетические витамины.

"Мюсли и хлопья являются далеко не лучшим вариантом завтрака, обладая высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью, что в современных реалиях малоподвижного образа жизни повышает риски развития заболеваний и проблем с весом начиная с детского возраста", — заключила Михалева.



Ранее Оксана Михалева рассказала, что бутерброды, хлопья и мюсли вредно есть на завтрак. Она добавила, что также не самым здоровым вариантом завтрака считаются яичница с беконом и каши быстрого приготовления.