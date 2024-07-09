Врач предупредил о вреде минеральной воды

Чрезмерное употребление минеральной воды может привести к образованию камней в почках, предупредила терапевт Наталья Черемухина. О вреде этого напитка в некоторых случаях врач рассказала изданию aif.ru.

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Врач объяснила, что минеральная вода полезна благодаря богатому содержанию различных минералов, но, если злоупотреблять ею, можно навредить организму. Из-за переизбытка минералов могут образовываться камни в почках, возникать проблемы с пищеварением и нарушение кислотно-щелочного баланса.

Черемухина добавила, что некоторая вода содержит избыточное количество натрия, который провоцирует повышение давления, что в свою очередь увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее терапевт, доктор медицинских наук Светлана Каневская назвала главные правила питания в жару. В первую очередь доктор рекомендовала отказаться от жирной пищи, так как она вызывает чувство усталости и тяжести.