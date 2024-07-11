Врач дала рекомендации по вакцинации взрослых

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева дала советы по вакцинации взрослых.

Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) является одной из самых важных для взрослых людей, заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, этот вирус может привести к онкологическим заболеваниям у женщин и мужчин.

При вакцинации защита от вируса сохраняется пожизненно.

Также врач рекомендовала сделать прививки от коклюша, ветряной оспы, менингококковой инфекции, гепатита А, клещевого энцефалита и коронавируса.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.