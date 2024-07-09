Ортопед предупредил, в каком возрасте уже может развиться сколиоз

Самый ранний возраст, в котором встречается сколиоз, — 6-7 лет. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко. По его словам, имеется целый ряд симптомов, свидетельствующих о наличии данного заболевания.

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«Сутулость, асимметрия по надплечьям, асимметрия по лопаткам, ребенок может прихрамывать, иметь специфическую походку плюс нарушения со стороны поясничного отдела позвоночника, когда одна ось таза находится ассиметрично другой стороне», — рассказал врач.



Он подчеркнул, что сведение к минимуму пользования гаджетами и должный уровень физической активности помогут человеку правильно держать свое тело.

Хирург-вертебролог, кандидат медицинских наук Денис Наумов до этого сообщил, что согласно статистике, с искривлением позвоночника в России живет больше 600 тысяч граждан. Деформация позвоночника сказывается на работе всего организма, а не только влияет на внешний вид человека.

По словам врача, на начальной стадии искривления позвоночника важно контролировать деформацию, чтобы не столкнуться с опасными последствиями.