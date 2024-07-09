Минздрав отчитался об остающихся в больницах пациентах с ботулизмом

41 человек находится на стационарном лечении. Девять из них — на аппарате ИВЛ.

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«Все они под наблюдением медиков в стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской и Нижегородской областей», — рассказал журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.



Вспышка ботулизма была зафиксирована в июне в Москве, когда больше 120 человек обратились за помощью к врачам с симптомами пищевого отравления. Все они ели продукцию из службы доставки «Кухня на районе». Впоследствии несколько десятков человек заболели в других регионах, заказав еду той же компании.

В результате умерли два человека, а к 5 июля было известно в общей сложности о 410 пострадавших.