Можно ли пить витамины натощак: отвечает врач

По словам гастроэнтеролога из медицинского центра при Нью-Йоркском университете Дэвида Попперса, некорректный прием определенных видов витаминов может вызвать ряд проблем с желудочно-кишечным трактом. Нередко возникают боли в животе или дискомфорт, тошнота или диарея, рассказал врач в интервью HuffPost. Неприятные последствия приема медикаментов стоит обсудить с лечащим врачом.

© Super.ru

Витамины, которые кислые по своей природе, например, витамин С или фолиевая кислота, могут вызывать тошноту, если употреблять их натощак.