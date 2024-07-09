Можно ли пить витамины натощак: отвечает врач
По словам гастроэнтеролога из медицинского центра при Нью-Йоркском университете Дэвида Попперса, некорректный прием определенных видов витаминов может вызвать ряд проблем с желудочно-кишечным трактом. Нередко возникают боли в животе или дискомфорт, тошнота или диарея, рассказал врач в интервью HuffPost. Неприятные последствия приема медикаментов стоит обсудить с лечащим врачом.
Витамины, которые кислые по своей природе, например, витамин С или фолиевая кислота, могут вызывать тошноту, если употреблять их натощак.
«Прием витаминов с перекусом или небольшим количеством пищи оказывает некоторый буферный эффект», — отметил эксперт. Некоторые вещества усваиваются лучше, если принимать их во время еды, но есть исключения, поэтому важно следовать инструкции на упаковке и проконсультироваться со специалистом. «Жирорастворимые витамины, такие как витамины A, D, E и K, в отличие от некоторых других, могут лучше усваиваться, если их не принимать с пищей», — подчеркнул Попперс.