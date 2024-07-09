Травматолог-ортопед перечислила причины боли в шее

Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Антонина Завадская рассказала изданию «Вести Подмосковья» о причинах болей в шее и о том, откуда они появляются. Неприятные ощущения могут оставаться с человеком от нескольких дней до нескольких лет, если не предпринимать никаких действий. «Шея - это верхняя часть позвоночника, также называемая его шейным отделом. Она содержит сложный набор костей, мышц, суставов, связок, сухожилий и нервов. Боль возникает вследствие раздражения, травмы или повреждения любой из этих структур», - объяснила специалист.

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У боли в шее могут быть разные причины. Например, растяжения мышц - небольшие разрывы в мышечной ткани. Они появляются после долгой работы за компьютером или сна в неудобной позе. Растяжения заживают несколько дней или пару недель. Еще одна причина - износ суставов. Боль возникает, если такое произошло или же сустав выскользнул из обычного положения.

Неприятностей доставляет и защемление нервов. Как рассказала ортопед Завадская, нервы шейного отдела стимулируют движения мышц шеи, плеч, рук и кистей, контролируют наклоны головы. Поэтому защемление легко распознать по покалыванию или онемению в одной или обеих руках. Сильный удар или резкое движение головой тоже вызывают боль в шее.

Из-за ряда болезней иногда начинает болеть шея. К таким диагнозам собеседница издания отнесла костные шпоры (наросты на концах костей), шейный остеоартрит (возникает из-за изнашивания хряща - гладкой оболочки между позвонками), дегенеративное заболевание межпозвоночных дисков (губчатые прокладки между каждой костью позвоночника), грыжа межпозвоночного диска, менингит (отек оболочек вокруг головного и спинного мозга), ревматоидный артрит (хроническое воспаление во всех суставах), стеноз позвоночного канала (пространство внутри позвоночного столба сдавливается).