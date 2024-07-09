Травматолог-ортопед перечислила причины боли в шее
Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Антонина Завадская рассказала изданию «Вести Подмосковья» о причинах болей в шее и о том, откуда они появляются. Неприятные ощущения могут оставаться с человеком от нескольких дней до нескольких лет, если не предпринимать никаких действий. «Шея - это верхняя часть позвоночника, также называемая его шейным отделом. Она содержит сложный набор костей, мышц, суставов, связок, сухожилий и нервов. Боль возникает вследствие раздражения, травмы или повреждения любой из этих структур», - объяснила специалист.
У боли в шее могут быть разные причины. Например, растяжения мышц - небольшие разрывы в мышечной ткани. Они появляются после долгой работы за компьютером или сна в неудобной позе. Растяжения заживают несколько дней или пару недель. Еще одна причина - износ суставов. Боль возникает, если такое произошло или же сустав выскользнул из обычного положения.
Неприятностей доставляет и защемление нервов. Как рассказала ортопед Завадская, нервы шейного отдела стимулируют движения мышц шеи, плеч, рук и кистей, контролируют наклоны головы. Поэтому защемление легко распознать по покалыванию или онемению в одной или обеих руках. Сильный удар или резкое движение головой тоже вызывают боль в шее.
Из-за ряда болезней иногда начинает болеть шея. К таким диагнозам собеседница издания отнесла костные шпоры (наросты на концах костей), шейный остеоартрит (возникает из-за изнашивания хряща - гладкой оболочки между позвонками), дегенеративное заболевание межпозвоночных дисков (губчатые прокладки между каждой костью позвоночника), грыжа межпозвоночного диска, менингит (отек оболочек вокруг головного и спинного мозга), ревматоидный артрит (хроническое воспаление во всех суставах), стеноз позвоночного канала (пространство внутри позвоночного столба сдавливается).
«Чтобы шея не болела, нужно выполнять несколько правил. Так, грамотно оформленное рабочее место играет важную роль в здоровье позвоночника. При работе за компьютером нужно организовать его так, чтобы не сутулиться и не напрягать шею. Важно держать плечи ровно, а спину прямо. Во время сна тоже стоит поддерживать правильную осанку: следить, чтобы в позе на спине или на боку голова и шея были на одной линии с остальным телом. Кроме того, нужно регулярно делать небольшие тренировки и отказаться от переноски тяжелых предметов на плече», - подытожила Антонина Завадская.