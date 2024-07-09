Онколог рассказал, по каким симптомам можно определить рак кожи

Заслуженный врач РФ, онколог Андрей Коржиков сообщил изданию URA.RU, что о развитии рака кожи может сигнализировать изменение цвета или формы родинки. Он отметил, что нередко злокачественные опухоли развиваются именно из них.

Кроме того, тревожным сигналом может стать рана, не заживающая длительное время. Этот симптом общий у взрослых и у детей. Но у вторых раны могут заживать, а потом открываться вновь. Это значительно усложняет постановку верного диагноза.

Коржиков рекомендует не пренебрегать гистологическим изучением всяких удаленных образований на наличие в них раковых клеток, особенно в случае с детьми.

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