Хирурги спасли жизнь пациентки, не решавшейся на операцию семь лет

В больницу городского округа Долгопрудный Московской области поступила 37-летняя женщина с жалобами на приступы боли в области живота. Ранее у пациентки было выявлено воспаление желчного пузыря и желчекаменная болезнь, но женщина боялась и отказывалась от хирургического вмешательства около семи лет. Об этом рассказа пресс-служба регионального Минздрава.

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«По данным предыдущих обследований, 7 лет назад камень в желчном пузыре молодой женщины был размером 5-6 мм, а к настоящему моменту достиг уже 2,5 см в длину. За эти годы конкремент увеличился в размерах в несколько раз, вызывая гораздо более интенсивные приступы, в итоге, пересилившая страх пациентка решилась на плановое оперативное вмешательство у наших врачей», - рассказал хирург Долгопрудненской больницы Андрей Ивашкин.



Проведя комплекс предоперационных обследований и процедур подмосковные специалисты за 50 минут выполнили женщине лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря, преодолев все трудности, созданные слишком большим размером камня, от которого на стенке пузыря уже образовался пролежень.

Сейчас пациентка в нормальном самочувствии уже покинула стационар и в дальнейшем будет наблюдаться амбулаторно по месту жительства.