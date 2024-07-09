Назван щадящий способ лечения атеросклероза

Врачи считают атеросклероз болезнью номер один, поскольку он является основной причиной инвалидности и летальных исходов у пациентов, рассказал хирург Скандинавского центра здоровья Борис Руденко. Щадящий способ спасти жизнь человека, у которого диагностировано это угрожающее жизни заболевание, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Руденко, атеросклероз заметно «молодеет»: в группу риска сегодня входят не только люди после 50 лет. При атеросклерозе у пациента сосуды "засоряются" атеросклеротическими бляшками любой локализации: сердце, головной мозг, нижние конечности, почки засоряются. Из-за этого может прекратиться либо резко снизиться кровоток к жизненно важным органам — объяснил он.



При атеросклерозе, добавил врач, у хирургов главная цель — очистить сосуды от холестериновых бляшек. «Раньше это делали только с помощью объемных шунтирующих операций. То есть делали разрез и в обход суженого или закрытого участка сосуда пришивали шунт», — разъяснил он. Сейчас, по словам Руденко, лечение осуществляется с помощью стентирования — малотравматичного и малоинвазивного вмешательства, в ходе которого хирург с помощью специального стента «проходит» по пораженному участку сосуда и восстанавливает его.

Ранее стентирование было ограничено из-за ряда рисков. Например, бляшка внутри сосуда могла разлететься на мелкие кусочки и с кровотоком по руслу унестись и забить мелкие артерии. Современные технологии позволяют предупредить или вовсе устранить эти риски. Во время хирургического вмешательства используются специальные фильтры, которые «ловят» кусочки бляшек. Они устанавливаются временно и по окончании операции удаляются Борис Руденко хирург



При такой операции, добавил хирург, риск осложнений полностью исключен.

«Главное преимущество процедуры — в том, что при серьезных состояниях, угрожающих жизни больного, ему можно помочь таким щадящим способом и выписать пациента на следующий день», — заключил он.



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