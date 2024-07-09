Жительницы Чувашии стали чаще болеть во время беременности

Уровень женского бесплодия в Чувашии по итогам прошлого года снизился, если сравнивать показатель с результатами 2021 года. Однако обострилась другая проблема – общая заболеваемость беременных женщин увеличилась на треть. Об этом рассказали в республиканском минздраве.

© РИА Новости

«Уровень женского бесплодия в 2023 году составил 8,7 на 1000 женщин фертильного возраста против 9,7 в 2021 году. Общая заболеваемость беременных женщин выросла на 34,9 % и составила 2359,3 на 1 тысячу женщин, закончивших беременность, против 1749,6 в 2021 году», – раскрыли данные в министерстве.



Основные причины заболеваний у беременных связаны с анемией, болезнями эндокринной системы, мочеполовой системы, системы кровообращения, угрозой прерывания беременности, преждевременными родами.

Среди общей статистики на долю нормальных родов пришлось 21,3 % окончаний беременности.

Учитывая важную роль улучшения демографических показателей и стремления в масштабах страны повысить рождаемость, репродуктивному здоровью необходимо уделять особое внимание.

Для сохранения репродуктивного потенциала населения в республике проводится проект «Мужское здоровье», который включает в себя новый подход к охране здоровья мужчин с акцентом на создание единой профилактической среды и использование мер предупредительной защиты. К примеру, в прошлом году анкетирование по проекту прошли 4,5 тысячи мужчин, из которых у 6,2 % диагностировано бесплодие, а у 4,3 % – онкология.

Кроме того, более семи тысяч человек в Чувашии прошли оценку репродуктивного здоровья (1,3 тысячи мужчин и 5,8 тысячи женщин).

Глава Чувашии Олег Николаев отметил еще одну болевую точку. Это ранний уход из жизни мужчин в сельских округах и призвал к активной диспансеризации населения.

«Необходимо разработать системные подходы по массовому вовлечению людей в диспансеризацию, раннему выявлению заболеваний и обеспечению своевременного лечения», – заявил он.



Отметим, что пройти диспансеризацию можно бесплатно в рамках программы ОМС.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как в России поддерживают рождение детей. Предусмотрены как федеральные меры, например, выплата маткапитала, так и региональные, в частности, различные бэби-боксы или памятные медали. Где же «выгоднее» рожать в Приволжье, читайте в нашем отдельном материале.