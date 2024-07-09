Эндокринолог рассказала о причинах дефицита железа в организме

Основными симптомами дефицита железа является хроническая усталость, быстрая утомляемость и подавленное состояние, рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

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Основная роль микроэлемента - это перенос кислорода в клетки, а его недостаток пагубно сказывается на общем состоянии организма. Кроме того, железо является ключевым фактором для многих ферментативных реакций. Например, оно участвует в выработке гормонов щитовидной железы, которые отвечают за активность и скорость метаболических реакций.

Юлия Бурякова рассказала, что человек получает железо при употреблении продуктов животного происхождения, поэтому на первом месте в группе риска вегетарианцы. Также причинами недостатка микроэлемента может быть дисфункция ЖКТ и хроническая потеря из-за обильных менструаций, кровотечения и гельминтов.

Медик подчеркивает, что проходить обследование на наличие дефицитов в организме необходимо регулярно, пишет "Тульская служба новостей".

- Анализ крови на железо нужно сдавать ежегодно при хорошем самочувствии и всегда, если чувствуем себя плохо, так как симптомы дефицита железа крайне неспецифичны - это слабость, утомляемость, ломкость волос и ногтей, выпадение волос, изменение структуры ногтей. Такие симптомы возможны и при других дефицитах, но при подобных звоночках нужно обратить внимание на железодефицит и проверить его, - говорит врач.



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