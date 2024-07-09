Онколог рассказал, что горячий чай и кофе грозят раком

Если чай или кофе имеют температуру выше 60 градусов, риск заболеть раком увеличивается в 2-3 раза. Главная уязвимая зона — верхние отделы пищеварительной системы: ротовая полость, глотка и пищевод. Об этом рассказал врач-онколог Сабир Таджибов.

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— Если наряду с этим есть и иные негативные факторы, например курение или употребление алкоголя, то риск еще больше увеличивается. Население, которое проживает в южных регионах и азиатских странах, любят очень горячие напитки. Среди них высокий уровень заболеваемости раком пищевода, — передает слова Таджибова «Газета.ru».



При высоких температурах повреждается эпителиальный слой в верхних отделах пищеварительных органов, что приводит к патологическим изменениям, возникает фон для развития атипичных клеток.

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