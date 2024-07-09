Пенсионерку из Британии спасли от плотоядных бактерий, которые разъедали ее нос
Пенсионерка из Великобритании Беатрис Джонсон заразилась плотоядными бактериями, которые стремительно ухудшали ее состояние. Об этом сообщает таблоид The Sun.
Британка сначала почувствовала слабость и проблемы с желудком. Затем, когда у Джонсон не осталось сил даже для подъема по лестнице, она вызвала врачей. Специалисты госпитализировали женщину, отметив развитие септического шока и постепенный отказ органов.
Пенсионерку подключили к системе жизнеобеспечения. Медики перебирали варианты, которые помогли бы стабилизировать состояние пациентки, но они не давали положительного эффекта. В какой-то момент в капельницу женщину ввели бикарбонат натрия — пищевую соду.
После такого лечения самочувствие Джонсон начало улучшаться. Врачи установили, что причиной ее состояния стали плотоядные бактерии, разъедавшие нос женщины, передает издание.
В Японии в мае начала стремительно распространяться «плотоядная болезнь» — опасная инфекция, которая разъедает плоть и в одном случае из трех приводит к смерти от некроза и отказа органов. Всплеск вируса вызвали стрептококки группы A. «ВМ» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, чем был вызван рост заболеваемости и опасен ли вирус для России.
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