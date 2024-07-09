Пенсионерку из Британии спасли от плотоядных бактерий, которые разъедали ее нос

Пенсионерка из Великобритании Беатрис Джонсон заразилась плотоядными бактериями, которые стремительно ухудшали ее состояние. Об этом сообщает таблоид The Sun.

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Британка сначала почувствовала слабость и проблемы с желудком. Затем, когда у Джонсон не осталось сил даже для подъема по лестнице, она вызвала врачей. Специалисты госпитализировали женщину, отметив развитие септического шока и постепенный отказ органов.

Пенсионерку подключили к системе жизнеобеспечения. Медики перебирали варианты, которые помогли бы стабилизировать состояние пациентки, но они не давали положительного эффекта. В какой-то момент в капельницу женщину ввели бикарбонат натрия — пищевую соду.

После такого лечения самочувствие Джонсон начало улучшаться. Врачи установили, что причиной ее состояния стали плотоядные бактерии, разъедавшие нос женщины, передает издание.

В Японии в мае начала стремительно распространяться «плотоядная болезнь» — опасная инфекция, которая разъедает плоть и в одном случае из трех приводит к смерти от некроза и отказа органов. Всплеск вируса вызвали стрептококки группы A. «ВМ» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, чем был вызван рост заболеваемости и опасен ли вирус для России.

Другой случай заражения случился с семьей россиян на Бали. Туристы подхватили неизвестный вирус, который спровоцировал волдыри и язвы по всему телу. При контакте с водой очаговые поражения разрастались, а назначенные препараты не дали никакого эффекта. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, насколько опасен этот недуг и какие еще заболевания сопровождаются подобными симптомами.