Может ли продуть через открытое окно

В первую очередь, в салон могут попасть частицы, содержащих респираторные аллергены. Также возрастает вероятность того, что внутрь машины попадёт какое-нибудь жалящее насекомое: его внезапный укус спровоцирует нервную реакцию со стороны водителя, что повышает риск аварии.

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«Само открытое окно не наносит вреда для возникновения острых респираторных заболеваний, однако может стать причиной воспаления мышц — миозита мышц шеи и спины», — рассказал изданию Авто Mail.ru врач-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Юлия Валеева.



Правда, если организм человека содержит возбудитель болезни, то лишний сквозняк может спровоцировать её дальнейшее развитие. Так что сквозняк, вызыванный открытыми окнами, действительно опасен... Хотя

Ранее врач-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Юлия Валеева дала несколько полезных рекомендаций, как быстро охладить салон автомобиля, но не заболеть самому.