Женщина приняла рак кишечника за последствия неправильного питания

37-летняя женщина по имени Никита Уильямсон приняла вздутие живота и появление крови в кале за последствия неправильного питания, но позже узнала, что у нее рак кишечника. Ее историю рассказало издание The Sun.

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Когда у Уильямсон началось вздутие и она заметила кровь в кале, она посчитала, что виной тому неправильное питание, синдром раздраженного кишечника или геморрой. Женщина перестала есть определенные продукты и начала принимать обезболивающие.

«Я исключила из рациона каши и другие блюда с большим количеством углеводов, поскольку была уверена, что вздутие вызывают они», — сказала она.



Вскоре Уильямсон стало хуже и близкие уговорили ее обратиться к врачу. Оказалось, что у нее был рак кишечника на поздней стадии. Женщине назначили лечение противоопухолевыми препаратами, а также удалили часть кишечника, шейку матки, яичники и 102 лимфатических узла, так как опухоль дала метастазы.

Операции прошли успешно, однако Уильямсон установили стому.

«Мне не просто поставили стому. После операции я не могу мочиться без катетеров. К тому же мне предстоит побороть психические последствия: я живу от встречи до встречи с терапевтом, но уже научилась расслабляться и радоваться жизни», — отметила поборовшая рак женщина.



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