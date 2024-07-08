Минздрав сообщил, сколько пациентов с ботулизмом остаются в стационарах

41 пациент с ботулизмом находится на стационарном лечении, девять из них на искусственной вентиляции легких. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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"В стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Татарстана находятся 41 пациент с ботулизмом, девять из них остаются на искусственной вентиляции легких", - сообщил Кузнецов.



С середины июня в Москве более 120 человек обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма, 55 находились в тяжелом состоянии. Как уточнили в столичном управлении Роспотребнадзора, пострадавшие заказывали лобио от ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО "Гастропорт". Роспотребнадзор приостановил их продажу до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Случаи подозрения на ботулизм были зарегистрированы также в Подмосковье и Нижнем Новгороде.