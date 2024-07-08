Стало известно, можно ли простыть из-за открытого окна в машине

Поездка на машине с открытыми окнами может привести к заболеваниям, в частности острым респираторным, заявила в беседе с Авто Mail.ru врач-терапевт Юлия Валеева. По ее словам, симптомами таких болезней могут стать насморк и кашель. Однако в реальности такое путешествие более опасно, чем использование кондиционеров.

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В большинстве случаев автовладельцы выбирают езду с открытым окном или хотя бы полуоткрытым. <...> Хотя воздух снаружи может быть и не таким свежим, особенно в интенсивном трафике движения больше вдыхаешь выхлопные газы, чем саму свежесть, — уточнила врач.



Терапевт обратила внимание на то, что через открытое окно в салон транспортного средства могут попасть не только частицы, содержащие в себе респираторные аллергены, но и жалящие насекомые. Кроме того, уровень загрязненности внутри автомобиля повышается в несколько раз из-за дорожной пыли.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин ранее призвал открывать окна в доме в жаркую погоду, чтобы увлажнить комнату. Он добавил, что при нехватке воздуха человек может испытывать проблемы с дыханием. Однако он предупредил, что долгое нахождение на сквозняке может привести к простуде.