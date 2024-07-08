Дерматовенеролог назвала неочевидный симптом гонореи

Симптоматика гонореи у женщин иногда совпадает с признаками острого цистита, которые выражаются частым болезненным мочеиспусканием и обильными кровотечениями во время менструации, предупредила врач-дерматовенеролог Марина Николаева в беседе с «Газетой.Ru». При этом, по ее словам, у 70% женщин симптомы болезни могут отсутствовать.

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Врач объяснила, что бактерии гонококка (Neisseria gonorrhoeae), которые вызывают инфекционное заболевание, чаще всего обнаруживаются в теплых и влажных частях человеческого тела, таких как глотка, прямая кишка и половые органы. Нередко у женщин гонорея проявляется в виде вагинального зуда, слизисто-гнойных выделений из влагалища, межменструальных кровотечений и обильного кровотечения во время менструации.

Иногда гонорея проявляется симптомами острого цистита — частым и болезненным мочеиспусканием. Редкое осложнение гонореи у женщин — воспаление органов малого таза: появление боли в животе, вагинального кровотечения, боли во время полового акта, высокой температуры тела, недомогания, — добавила медик.

По ее словам, мужчины сталкиваются с другими симптомами. Болезнь выражается гнойными выделениями из уретры и чувством жжения. Особенно ярко они выражены при мочеиспускании. Также присутствуют зуд и отеки половых органов. Гонорея является венерическим заболеванием, передающимся при незащищенном половом акте.

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