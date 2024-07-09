Врачи назвали улучшающую потенцию ягоду

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам ягоду, полезную для мужского здоровья. Выпуск с рекомендацией специалиста включить ее в свой рацион доступен на сайте телеканала.

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Врач уточнил, что речь идет о чернике. В ней, по словам медика, содержатся антоцианы, которые снижают уровень холестерина в крови, а также расширяют сосуды.

«И артериальное давление снижается, и потенция у мужчин увеличивается», — заявил Гандельман. Он добавил, что также черника защищает от инфаркта миокарда.



Ранее врачи Андрей Продеус и Михаил Коновалов назвали продукт, также улучшающий эрекцию. Таковым медики посчитали тыквенные семечки.

До этого Гандельман назвал способ защититься от импотенции. Он призвал мужчин включить в рацион щавель.