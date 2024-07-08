Врач перечислил самые опасные аллергены

Самыми опасными аллергенами считаются орехи и моллюски, рассказал в беседе с LIFE.ru врач Роман Иванов. По его словам, также опасность представляют латекс и пенициллин.

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Медик объяснил, что из-за этих аллергенов может случиться анафилаксия, то есть, острая и потенциально смертельная аллергическая реакция. Она также может начаться из-за укуса осы или пчелы, приема лекарств и продуктов.

"По разным оценкам, ежегодно от анафилактических реакций умирает около 200 человек в США и примерно 1500 человек в Европе. Официальные данные о распространенности анафилаксии в России отсутствуют", — отметил врач.



Очень часто анафилаксия заканчивается летальным исходом, заключил Иванов.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Морозова рассказала, что осы становятся особенно активны летом и могут кусать по два-три раза с перерывами, что провоцирует сильную аллергическую реакцию. По ее словам, первым делом в таких случаях нужно убрать жало и приложить холод, а также дать пострадавшему антигистаминный препарат.

До этого врач-аллерголог Ирина Купцова предупредила, что некоторые домашние растения могут представлять серьезную опасность для людей, страдающих аллергией. Особенно, по ее словам, это касается острой реакции организма на латекс, содержащийся в листьях каучуконосного фикуса.