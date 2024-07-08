От слабости до боли в локте: кардиолог назвал необычные симптомы инфаркта

Инфаркт миокарда — одно из наиболее серьезных и опасных состояний, с которым может столкнуться человек. Важно уметь распознавать его первые признаки и знать, как действовать в экстренной ситуации, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Об основных и необычных симптомах инфаркта, методах их диагностики и неотложных мерах, которые необходимо предпринять при подозрении на инфаркт «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог «Андреевских больниц — Неболит» Сергей Васильев.

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Признаки инфаркта у мужчин и женщин

По словам специалиста, самыми первыми признаками инфаркта у мужчин и женщин являются боль за грудиной или в области сердца, которая часто отдает в спину, руку или шею.

"У мужчин такие симптомы обычно появляются в возрасте 40–50 лет, тогда как у женщин — в 50–60 лет. Эта боль типична для обоих полов", — отметил Васильев.



Необычные симптомы инфаркта

Инфаркт может проявляться и необычными симптомами, сообщил кардиолог. К таким относятся:

Боли в нижней челюсти, локте или мизинце;

В некоторых случаях инфаркт может протекать безболезненно, проявляясь резкой слабостью, холодным потом, аритмией, тахикардией или обмороками;

Также боль может быть локализована в плече, руке или лопатке, без боли за грудиной.

Как определить, что боль в груди — это инфаркт

Характерные признаки инфаркта включают боль за грудиной, которая носит жгучий, пекущий или давящий характер, описал врач.

"Важно отметить, что эта боль связана с физической нагрузкой и не зависит от положения тела или дыхания. Если боль длится минуты, а не секунды, это также указывает на инфаркт", — подчеркнул Васильев.



Действия при первых признаках инфаркта

Если появились первые признаки инфаркта, как рассказал кардиолог, нужно:

Немедленно вызвать скорую помощь;

До приезда медиков важно разжевать таблетку аспирина, чтобы снизить риск развития инфаркта;

Следует избегать физических нагрузок и принять горизонтальное положение;

Обеспечить приток свежего воздуха;

Расстегнуть тугую одежду;

Положить горчичник на грудь для местного раздражающего эффекта.

Дополнительные рекомендации

По мнению специалиста, важно помнить, что боли, усиливающиеся при дыхании или движении, не связаны с сердцем. Неочевидные боли могут проявляться в неожиданных местах и без типичной боли за грудиной. Знание этих признаков и своевременные действия могут спасти жизнь при инфаркте.