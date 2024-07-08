Гинеколог назвал опасные для беременности болезни

Найти подходящего для зачатия партнера — половина дела, ведь некоторые заболевания женской половой системы просто не позволят забеременеть. Гинеколог Елена Пархоменко рассказала, какие состояния требуют вмешательства врача без промедления, если в ваших планах есть материнство.

© unsplash

Миома

Доброкачественная опухоль в теле матки называется миомой. Она не всегда перерождается в злокачественную, однако требует наблюдения и при необходимости — удаления, если препятствует беременности. Елена назвала нам несколько основных причин развития миомы матки:

Гормональные изменения;

Наследственность;

Хронические инфекции.

Гинеколог:

«Понять, что у вас миома, несложно. В большинстве случаев женщины отмечают проблемы с мочевым пузырем, обильные менструации, боль в пояснице во время менструации».



ЗППП

При наличии непролеченных половых инфекций планировать беременность просто опасно. Во-первых, она просто может не наступить, а во-вторых, может случиться выкидыш на раннем сроке. Пропить препараты, которые вам посоветовала подруга, — худший способ справиться с ЗППП. Обязательно пройдите полный курс лечения под наблюдением врача.

Эндометриоз

Одно из самых неприятных и серьезных заболеваний, с которым может столкнуться женщина. Во время эндометриоза эндометрий, который выстилает полость матки, неестественно разрастается. Помимо сильных болей, заболевание проявляется обильной менструацией, что само по себе приводит к анемии. Кроме того, маточные кровотечения могут происходить и в середине цикла. Очень часто эндометриоз передается по наследству, а потому важно регулярно проходить осмотры, особенно перед планированием беременности.

Непроходимость маточных труб

Вместе с воспалениями половых органов проявляется и непроходимость, а причиной часто становится переохлаждение или хирургическое вмешательство. Без решения проблемы непроходимости беременность просто не наступит, поэтому этот вопрос в обязательном порядке решается в кабинете гинеколога.